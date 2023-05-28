280 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بأسوان

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان وجمعية الأورمان فى إجراء "280" عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسوان، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.





وأكد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى: "أننا فى أسوان، نعمل بروح الفريق الواحد فى منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا فى القرى"، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدنى التى لا تدخر جهدا فى الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالقرى.

من جانبه، أوضح ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم فى الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العينى وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

يذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن فى إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرةعلاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.