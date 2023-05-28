مساعد وزير الخارجية يلتقى بمنسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب

جدة - نرمين السيد - عقد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اجتماعا مع عبدالله دشتى، منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب، بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول الاجتماع آخر التطورات ذات الصلة بالمبادرة وسبل استمرارها، وذلك فى ضوء موافقة أطرافها على تمديدها موخرا.





أشاد المنسق الأممى، بالدور الذى تلعبه المبادرة الأممية، فى تأمين الواردات من الحبوب والزيوت الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لدول العالم بشكل عام، مؤكدا أن استمرار العمل بالمبادرة الأممية من شأنه ضمان استقرار المعروض العالمى من الحبوب وزيوت الطعام، والذى سينعكس بالتبعية على استقرار الأسعار العالمية. من جهته، أكد السفير إيهاب نصر على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تدفق صادرات مختلف دول العالم من الحبوب إلى السوق العالمية ضمانا للأمن الغذائى العالمى، واستقرار أسعار الغذاء العالمية، خاصة الحبوب والأعلاف والزيوت التى تشملها المبادرة. واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق، واستعرضا حجم الواردات المصرية من مختلف أنواع الحبوب وزيوت الطعام الأوكرانية فى إطار المبادرة وسبل تحقيق الاستقرار فى السوق العالمى للحبوب.

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