فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الأحوال والظروف الجوية

جدة - نرمين السيد - أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد، فتح بوغاز ميناء العريش البحرى بمدينة العريش، وذلك بعد تحسن الأحوال والظروف الجوية بمحافظة شمال سيناء.





وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحرى - فى تصريح اليوم - أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية.. مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية. وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أغلقت أمس واليوم ميناء العريش البحرى بسبب الأحوال والظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

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