تضامن المنيا: إعادة تأهيل وإعمار 35 منزلا بقرية الروبى بسمالوط

جدة - نرمين السيد - قامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بتسليم أهالى قرية الروبى بمركز سمالوط مفاتيح 35 منزلا متطورا تم إعادة أعمارهم على أحدث طراز حظى بقبول واستحسان أهالى القرية.





وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ياسر بخيت، - فى بيان اليوم الأحد - " أننا فى المنيا، نعمل بروح الفريق الواحد فى منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا فى القرى"، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدنى التى لا تدخر جهدا فى الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة إعمار القرى.

من جانبه أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أنه تم إعادة أعمار " 35 " منزلا بقرية الروبى مركز سمالوط، حيث شمل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل حجرتين وصالة ومطبخ وحمام حيث تم " استكمال المبانى - تعريش الأسقف الخشبية - تأسيس الكهرباء - تأسيس السباكة بالمنزل - تركيب أبواب وشبابيك - محارة المنزل - عمل أرضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام - دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الأبواب والشبابيك - تشطيب واجهات المنزل - تشطيب سباكة وكهرباء المنزل ".

وأشار البيان إلى أن المحافظة تشهد حاليا نشاط مكثف استعدادا لموسم الأضاحى وانطلاق حملات توعوية الهدف منها توزيع أكبر كمية من اللحوم على أهالى كل القرى والنجوع بمحافظة المنيا.