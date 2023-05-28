وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ياسر بخيت، - فى بيان اليوم الأحد - " أننا فى المنيا، نعمل بروح الفريق الواحد فى منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا فى القرى"، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدنى التى لا تدخر جهدا فى الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة إعمار القرى.
من جانبه أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أنه تم إعادة أعمار " 35 " منزلا بقرية الروبى مركز سمالوط، حيث شمل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل حجرتين وصالة ومطبخ وحمام حيث تم " استكمال المبانى - تعريش الأسقف الخشبية - تأسيس الكهرباء - تأسيس السباكة بالمنزل - تركيب أبواب وشبابيك - محارة المنزل - عمل أرضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام - دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الأبواب والشبابيك - تشطيب واجهات المنزل - تشطيب سباكة وكهرباء المنزل ".
وأشار البيان إلى أن المحافظة تشهد حاليا نشاط مكثف استعدادا لموسم الأضاحى وانطلاق حملات توعوية الهدف منها توزيع أكبر كمية من اللحوم على أهالى كل القرى والنجوع بمحافظة المنيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضامن المنيا: إعادة تأهيل وإعمار 35 منزلا بقرية الروبى بسمالوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.