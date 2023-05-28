الأنبا فيلوباتير يرسم قمصا جديدا فى أبو قرقاص

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص القداس الإلهى، اليوم الأحد، بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية أبو غرير التابعة للإيبارشية، ورسم عقب صلاة الصلح الأب القس سوريال عبد الله كاهن الكنيسة ذاتها فى رتبة القمصية.





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