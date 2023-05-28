"أفشة" يحصد جائزة لاعب الجولة الـ22 فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 مايو 2023 11:24 مساءً - حصل محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلى، على جائزة أفضل لاعب فى الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى، بعدما قاد الأهلى للفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين.

وكتب الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لاعب الجولة 22 هو محمد مجدي أفشة.. سجل هدفًا رائعًا وقدم أداءً مميزًا".

وواصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزاوية اليسرى وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

بهذا الفوز حافظ الأهلي على قمة الدوري برصيد 59 نقطة من 322 مباراة، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الآن وسجل لاعبوه 44 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعها من 28 مباراة، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً واهتزت شباكهم 39 مرة.