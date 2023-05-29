البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن (صور)

جدة - نرمين السيد - وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عائدًا من رحلة رعوية استغرقت 13 يومًا، زار خلالها الفاتيكان و3 إيبارشيات قبطية فى أوروبا.





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