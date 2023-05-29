وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى فعاليات مبادرة «رواد تحيا مصر»

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة للمبادرات الشبابية"، أولى فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب مدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب قرية 6 أكتوبر بالبحيرة، ومركز شباب كفر الحصر بالشرقية.





وبدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها فى حياة الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الإلكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مواعيد وأماكن التدريبات التالية فى القاهرة يوم 30 مايو بمركز شباب السيدة زينب، ويوم 31 مايو بمركز شباب حلمية الزيتون، وفى الدقهلية يوم 29 مايو بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة، ويوم 30 مايو بنادى الحوار الرياضى.

وستقام المبادرة فى الفيوم يوم 31 مايو بقاعة مديرية الشباب والرياضة، فى السويس يوم 1 يونيو بمركز شباب فيصل.

ويتم التسجيل والحضور من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات علما بأن التدريب مجانا.