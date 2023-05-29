وبدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها فى حياة الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الإلكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.
وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مواعيد وأماكن التدريبات التالية فى القاهرة يوم 30 مايو بمركز شباب السيدة زينب، ويوم 31 مايو بمركز شباب حلمية الزيتون، وفى الدقهلية يوم 29 مايو بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة، ويوم 30 مايو بنادى الحوار الرياضى.
وستقام المبادرة فى الفيوم يوم 31 مايو بقاعة مديرية الشباب والرياضة، فى السويس يوم 1 يونيو بمركز شباب فيصل.
ويتم التسجيل والحضور من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات علما بأن التدريب مجانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى فعاليات مبادرة «رواد تحيا مصر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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