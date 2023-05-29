افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية بالخارجة

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم الأحد، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، والذى يأتى نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة، فى إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكل أنحاء الجمهورية، لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.





وتولت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعداد وتجهيز مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد، بالبنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها لتنفيذ الخطط والبرامج والخدمات التدريبية المختلفة. شهد الوزيران والمحافظ، خلال الافتتاح، عرضا تقديميا عن دور كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات كجزء من أعمال مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد. كما صممت برامج تدريبية يقدمها المركز على النحو الذى يتسق ويرتبط بالهوية الثقافية والاقتصادية لأبناء محافظة الوادى الجديد، وتتضمن برامج للتسويق الإلكترونى بما يخدم أعمال الترويج لما تقدمه المحافظة من منتجات، وبرامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مشروعات المحافظة واحتياجاتها للكوادر فى هذا المجال. يأتى ذلك بالإضافة إلى برامج البنية التحتية والدعم الفنى كونها تعد ركيزة أساسية لكل المشروعات الجديدة فى المحافظة. والتقى الوزيران والمحافظ مع مجموعة من الشباب الحاصلين على منحة معهد تكنولوجيا المعلومات للتدريب على أساسيات الطاقة المتجددة وإنترنت الأشياء.

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