صحة الدقهلية: غلق 8 منشآت طبية مخالفة وفتح 6 أخرى

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة موسعة فى جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات؛ بهدف التصدى للمخالفات فى تلك الأماكن، أسفرت إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت وفتح 6 أخرى.





وأكد وكيل الوزارة، بحسب بيان الأحد، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور محمد فؤاد، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 138 منشأة من الحملات، تشمل 70 عيادة خاصة، و14 مستشفى وعيادة تخصصية، و37 مركزًا طبيًا ومعملاً، كما تم إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت وفتح 6 أخرى.

وأشار الدكتور فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.