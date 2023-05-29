الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أجواء اليوم حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .





وأوضحت أن الأجواء معتدلة صباحا على أغلب الأنحاء، لطيفة فى أول الليل مائلة للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدلة على باقى الأنحاء. ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وقالت إن هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيره للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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