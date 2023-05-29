أوقاف الإسماعيلية: البرنامج الصيفى رائد فى نشر الفكر الوسطى المستنير

جدة - نرمين السيد - أكد مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أحمد إسماعيل، أن البرنامج الصيفى الذى تنظمه وزارة الأوقاف رائد فى نشر الفكر الوسطى المستنير، ويسهم فى بناء جيل متميز من الكوادر المثقفة الواعية الرشيد، ونشر الثقافة والوعى الصحيح.





جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها الوزارة ضمن أنشطة البرنامج الصيفى للطفل 2023 بمسجد الرحمن بالتل الكبير، بحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية. وفى إطار برنامج مصر تذكر الله (عز وجل) وتصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، تم تخصيص خمس دقائق فى البرنامج التثقيفى للطفل لترديد الأطفال أسماء الله الحسنى خلف مُعلمهم أو مُعلمتهم بقصد حصول بركتها وفهم معانيها وتقوية جانب الإيمان بالله (عز وجل) لديهم منذ نعومة أظفارهم، وختام البرنامج الصيفى للأطفال بالصلاة والسلام على النبى (صلى الله عليه وسلم).

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