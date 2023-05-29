الزراعة تكشف تفاصيل معرض السلع المخفضة بالدقى.. اللحمة البلدى بـ225 جنيها

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، أن معرض السلع المخفضة الذين افتتحه وزير الزراعة اليوم فى منطقة الدقى هدفه خلق توازن فى الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن المصرى.

وأضاف الدكتور سعيد صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامى جابر القرموطي، على قناة cbc، أن سعر اللحمة البلدى فى المعرض بـ 225 جنيها للكيلو والذبح يكون فى نفس اليوم من المجزر للمعرض.