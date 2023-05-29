وزيرة التخطيط تتجول فى شوارع العريش ليلا وتشيد بالأمن والأمان

جدة - نرمين السيد - قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجولة تفقدية مساء اليوم فى شوارع مدينة العريش برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة،والتقت بعدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية واستمعت لعدد من الآراء وطلبات أبناء المحافظة.





وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تعيشه العريش الان من أمن وأمان سمح لنا بالتجول فى الشوارع وتفقد المشروعات يرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات أهالى سيناء على مدار السنوات الماضية. وأكدت «السعيد» أن هناك خطط طموحة لتطوير وتعمير كل أراضى سيناء وأن الدولة المصرية ستحقق طفرة تنموية خلال السنوات القادمة على أرض سيناء. وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شهدت اليوم افتتاح عدد من مشروعات التحول الرقمى وتحديث تقديم الخدمات فى شمال سيناء منها مراكز تكنولوجية ومنطقة للورش والحرف اليدوية.

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