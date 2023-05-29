جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 32 21

بنهــــا 31 21

دمنهور 30 21

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 31 21

طنطا 30 19

دمياط 27 20

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 21

العريش 27 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 23 9

الطور 31 22

طابا 25 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 25 19

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 18

السلوم 25 18

سيوة 30 18

رأس غارب 30 23

الغردقة 34 24

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 32 22

بنى سويف 32 21

المنيا 32 22

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 39 27

الوادى الجديد 35 25

أبوسمبل 44 29

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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