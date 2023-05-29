تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على سلامة وأمن العراق.. أبرز ما تناولته الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده، لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا، فى هذا الصدد، الدور البناء الذى يقوم به عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقى، للحفاظ على الاستقرار والتوازن فى العراق.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، عمار الحكيم، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير أحمد الدليمى السفير العراقى بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس تيار الحكمة العراقى أعرب عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذى يمثّله الرئيس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسى لحفظ الاستقرار فى المنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكدا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعربا عن تقدير بلاده الجهد المصرى فى دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية فى المجالات كافة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى استعراض المشهد السياسى العراقى، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تثمين الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيرا إلى أنها تتكامل مع مساعى الدولة فى هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفى تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، واحترام ثقافات كل الشعوب، مؤكدا دعم الدولة الكامل، ودعمه شخصيا، للمكتبة ولدورها المهم، مشيرا إلى أهمية التجديد المستمر فى أطر وأساليب عملها، وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة، وأنماط التعليم المبتكرة، فضلا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مع العمل على تعميم دور المكتبة فى هذا الصدد، ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطنى، والإقليمى، والعالمى.

جاءت تصريحات الرئيس خلال لقائه أمس، مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذى يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور أكمل الدين أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامى، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربى الأسبق، والشيخة مى بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هانى عازر، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبى فى غانا، والدكتور محمد سلماوى.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذى يقدمه الرئيس للمكتبة، إيمانا بدورها فى إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة، ليس فقط على المستوى المحلى وإنما العربى والإفريقى والمتوسطى والدولى، مستعرضا فى هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية فى أداء رسالتها، وموضحا الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشعاعها الحضارى.

وحرص الرئيس - خلال اللقاء - على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء، حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضارى، إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخى للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب، معربين عن بالغ تشرفهم بعضويتهم فى مجلس أمناء هذا الصرح المتميز، ومؤكدين اعتزامهم بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية فى نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة.

وألقت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس، افتتاح ملتقى «بُناة مصر 2023» فى دورته الثامنة تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم» وينظمه الاتحاد الإفريقى لمقاولى التشييد والبناء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين وشركة «إكسلانت كومينيكيشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة فى الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذى يؤديه لبناء شراكات تسهم فى دفع حركة البناء والتشييد فى المنطقة كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التى تشهدها العديد من البلدان مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصرى ضمن هذه الجهود استنادًا إلى خبراته الواسعة فى هذا المجال.

وتشارك المملكة العربية السعودية كضيف شرف فى فعاليات الملتقى فى ضوء مخططات التنمية الموسعة المطروحة فى المملكة والتى تمثل فرصًا واسعة أمام صناعة التشييد خلال المرحلة المقبلة ومن ثم اطلاع الشركات المصرية العاملة فى مجالات البناء والتشييد على هذه الفرص، كما يشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقارى ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.

ويستعرض الملتقى مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة فى مجال التشييد والبناء بمشروعات التعمير بالخارج فى مختلف المجالات التى تتضمن البنية التحتية والتشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية إلى جانب بناء العديد من الشراكات التى تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات.

وتستعرض جلسات الملتقى دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسى وفاعل فى مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة وتبرز قدرة الشركات على المنافسة فى المشروعات العملاقة بالدول الخارجية إلى جانب استعراض أدوات الدعم ووسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة فى صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والإفريقية بما يدعم تصدير الصناعات الإستراتيجية الكبرى للدول الشريكة فى التنمية بالإضافة إلى استعراض تجربة مصر المتميزة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تركز على تطوير القرى على مستوى المحافظات لتخدم نحو 60 مليون مواطن وتسهم فى إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - فى تصريحات صحفية على هامش الملتقى - أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات نظرا لما تشهده منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة ولدينا قطاع متميز للتشييد والبناء سواءً فى إنشاء المدن الجديدة لا سيما مدن الجيل الرابع أو مشروعات النقل والطرق القومية والبنية التحتية وتطوير المناطق العشوائية وغيرها من المشروعات.

من ناحيتها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن القارة الإفريقية باتت عامًا بعد عام ملاذًا للاستثمار وتعددت وتجددت فرص الاستثمار فى كثير من الدول الإفريقية والعربية وإن كانت بنسب متفاوتة سواء كان استثمارًا فى البنية التحتية أو فى البشر بما يكفل فرصًا هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة فى مواجهة تغير المناخ بل أن تصبح سلة غذاء العالم.

من ناحية أخرى، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن سعادته بالمبادرة الخاصة بتأسيس شركة «المصريين فى الخارج للاستثمار»، مؤكدا أن الحكومة حريصة على أن يكون لأبناء الوطن فى الخارج فرصة للاستثمار فى بلدهم، وسيكون لهم الأولوية فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف قطاعات الدولة، مشددا على ترحيبه بهذا التوجه وأنه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس؛ لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة «المصريين فى الخارج للاستثمار»، وذلك بحضور سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة، خلال الاجتماع، أن فكرة إنشاء شركة «المصريين بالخارج للاستثمار» هى أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذى عُقد فى عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة فى هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة فى مصر.

فى سياق متصل، صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم إلقاء الضوء على دور الشركة التى سيتم تأسيسها فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم، كما تم تأكيد أن الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التطوير الذى تشهده منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية لكونه يفرض إطارا من الإحكام عبر استخدام أدوات التحول الرقمى، بما يضمن توافر تلك المنتجات بالأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، مع وزيرى البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول موقف برنامج تطوير وتحديث منظومة تداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن البرنامج الذى تم إطلاقه فى عام 2016، يستهدف جعلها منظومة حديثة تعمل بطريقة آلية ومميكنة بحيث يشمل ذلك عمليات شحن وتداول المنتجات البترولية.

من جانب آخر عقد، مدبولى، اجتماعا أمس مع وزير التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات، الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تخص ملف الصناعة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دورى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس السيسى.

وفى سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، والعمل على دعمها وتعزيز دورها، باعتبار تلك المؤسسات شريكا أساسيا فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرجوة.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة «العربى»، لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة «العربى».

وتناولت صحيفة "الشروق" لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوى العسكرية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

تضمن اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ماضية فى التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية والأسلحة التخصصية للوفاء بالمهام المكلفين بها فى حماية الوطن وصون مقدساته، لافتا إلى أهمية زيادة مستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات على جميع الأصعدة.

كما استعرض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الوطنية لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياه الكريمة للمواطنين.

وعقب اللقاء شهد القائد العام للقوات المسلحة ختام فاعليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة، وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة، كما قام بتفقد معرض للنظم الإشارية المتطورة باستخدام الأقمار الصناعية والتى تمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.