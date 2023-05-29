وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يضعان حجر الأساس لمجمع خدمات مصر بالعريش

جدة - نرمين السيد - وضع وزيرا التنمية المحلية هشام آمنة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة السعيد، حجر الأساس لمجمع خدمات مصر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بحضور المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، والسكرتير العام أسامة الغندور.





وقال محافظ شمال سيناء فى بيان، اليوم الإثنين إن المجمع سيقام على مساحة 4200 متر مربع، لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة لأبناء محافظة شمال سيناء، ومن بينها "المرور- السجل المدنى- الشهر العقارى". وأضاف أن المجمع يعتبر من أوائل المجمعات الخدمية التى يتم إنشاؤها على مستوى محافظات الجمهورية، ويأتى فى إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وتقديم الخدمات فى مكان واحد. يذكر أن وزيرى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يواصلان زيارتهما إلى محافظة شمال سيناء لليوم الثانى، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينتى العريش والشيخ زويد.

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