الزراعة: طرح كميات من اللحوم بسعر 225 جنيها للكيلو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، طرح كميات كبيرة من اللحوم فى معرض (خير مزارعنا لأهالينا) بالمتحف الزراعى بالدقى، والتى تباع بسعر 225 جنيها للكيلو جرام، مشيرا إلى دخول كميات تقدر بنحو 180 ألف رأس ماشية، كما تم إصدار موافقات لدخول كميات أخرى تقدر بنحو 170 ألف رأس ماشية بهدف تعظيم الإنتاج المحلى.





وقال المتحدث باسم الزراعة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة (dmc): "نحن قمنا باتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات بهدف توفير اللحوم للمواطن المصرى بأسعار مناسبة ومقبولة وبكميات كبيرة، مضيفا أن توافر رؤوس الماشية سيؤدى إلى انخفاض فى أسعار اللحوم".

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير على تعظيم الإنتاج المحلى، وتأمين الغذاء للمواطن المصرى، مشيرا إلى أنه يوجد تنوع كبير فى المصادر التى تستورد منها الدولة المصرية، مؤكدا أننا نستورد من عدة دول إفريقية كالسودان وجيبوتى والصومال، إلى جانب دول أخرى فى أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والبرازيل.

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