القاهرة تنظم معرض الحرف اليدوية بالحديقة الدولية

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أن تلك الفعاليات تأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادى للمرأة وإيجاد فرص عمل لأصحاب الحرف توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030. ويتضمن المعرض بعض الحرف التراثية من المشغولات اليدوية والجلود، والخوص، والحديد المشغول، والكروشيه، والاكسسوار والديكوباج، والريزن، بالإضافة إلى منتجات التجميل المصنوعة يدويًا.

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