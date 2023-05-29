وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

جدة - نرمين السيد - وزير التعليم العالي يلتقى محافظ جنوب سيناء لبحث ملفات التعاون المشتركة

- د.أيمن عاشور يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والإماراتية فى مجال الابتكار وريادة الأعمال

وأكد الوزير وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العالى التى تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مختلف المشروعات القومية فى سيناء بمختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم العالى.

كما أكد محافظ جنوب سيناء التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة التعليم العالى؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، مشيدا بالتعاون المثمر مع جامعة الملك سلمان الدولية بأفرعها الثلاثة، وفرع جامعة السويس بأبورديس؛ لخدمة أبناء جنوب سيناء.

ووجه خالد فودة الدعوة للوزير لزيارة محافظة جنوب سيناء؛ لافتتاح المستشفى الجامعى فى نهاية شهر أكتوبر المقبل، والذى سيسهم فى تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية المتميزة لأبناء محافظة جنوب سيناء، فضلا عن توفير التدريب العملى لطلاب الكليات الطبية بالمحافظة.



وخلال اللقاء، بحث د.أيمن عاشور مع محافظ جنوب سيناء ورئيس جامعة السويس آخر المستجدات فى منشآت ومبانى فرع جامعة السويس بأبورديس، والتى تقام على مساحة 100 فدان للمرحلتين، بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، بحيث تضم المرحلة الأولى كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة) فيما تضم المرحلة الثانية كليات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطرى، الحاسبات والذكاء الاصطناعى)، كما تم مناقشة آخر تطورات مشروع المستشفى الجامعى لكليات المجموعة الطبية؛ لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء، والتى من المقرر افتتاحها أواخر شهر أكتوبر 2023.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع وفد شركة MLG الإماراتية سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الإماراتية فى المشروعات والمبادرات العلمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل الاستعداد لمشاركة الجامعات المصرية فى فعاليات COP 28 والذى ستنظمه الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف تبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين، والاستفادة من نجاح التجربة المصرية فى تنظيم COP27، وكذلك التعاون مع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعات المصرية؛ بهدف توجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، ومهارات التوظيف؛ لإعدادهم لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسسكو) خاصة فى ظل رئاسة مصر للجنة التنفيذية للإيسيسسكو، وإعلان المنظمة عامها 2023 عاما للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يتضمن عددا من المبادرات والأنشطة؛ لبناء قدرات الشباب فى دول العالم الإسلامى، ودعم الموهوبين والمبدعين، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وخاصة فى مجال معادلة الشهادات الجامعية، وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أكد وفد شركة MLG الإماراتية حرصه على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وخاصة فى مجال ريادة الأعمال والابتكار، مستعرضا المشروع المقترح للتعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية؛ لإنشاء مجمع للابتكار؛ لتأهيل الطلاب ورعاية الموهوبين والمبدعين، وإعداد رواد الأعمال، مشيدين بالموقع الإستراتيجى الذى تتمتع به محافظة جنوب سيناء، وكذلك جامعة الملك سلمان.

ومن جانبه، أشار الوزير إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والإمارات، مشيدا بالمشروع المقترح من جانب الوفد الإماراتى، موضحا أن الابتكار أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى تم إطلاقها فى شهر مارس الماضى، مؤكدا أهمية توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجامعات المصرية، بحيث يشمل مختلف مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، خاصة أن هناك 22 مركزا للتطوير المهنى بالجامعات المصرية، فضلا عن مراكز الإبداع والابتكار بالجامعات المصرية.

حضر اللقاء، من شركة MLG الإماراتية، د. محمد صلاح الرئيس التنفيذى للشركة، د.لبنى الصايغ المدير العام للشركة، الشيخ/ محمد حميد عضو مجلس إدارة الشركة.