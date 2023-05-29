مدبولى يترأس اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين

جدة - نرمين السيد - ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الاجتماع الخامس عشر للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار استمرار بحث التحديات والمشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليلها.





حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس حازم الأشمونى، سكرتير عام محافظة القاهرة، ومسؤولو عدد من الوزارات والجهات الرقابية، ومسؤولو الشركات التى يتم بحث ملفاتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه الشديد على حضور هذا الاجتماع، وكذا الاجتماعات المقبلة، وذلك للعمل على ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة من حلول لما يُعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية، موجها أعضاء وحدة حل مشكلات المستثمرين بضرورة التحلى بالجرأة فى حل مختلف المشكلات، وأن يتم العمل على تقديم التيسيرات المختلفة، وقال: نحن مستعدون فى مجلس الوزراء لإقرار الحلول التى يتم التوصل إليها من أجل تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وخلال الاجتماع، تحدثت المهندسة راندة المنشاوى عن مساهمة الوحدة فى بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وفقا لما يُعرض عليها، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الوحدة أعدت تقريراً بأبرز تحديات الاستثمار من واقع عملها، وقالت: لقد اتُخذت بشأنها عدة قرارات فى المجلس الأعلى للاستثمار، من أبرزها ما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات والأراضى، وكذا فيما يخص طول إجراءات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديات دفع رسوم التحسين، والتحديات المتعلقة بتأخر صدور عدد من الموافقات، فضلا عما يتعلق بتحديات الضرائب والجمارك، وكذا تعدد الرسوم المفروضة على المشروعات، إضافة إلى ما يخص حزمة من الحوافز لعدد من القطاعات، وغيرها من التحديات الأخرى.

كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوى، المشكلات والتحديات القائمة على جدول أعمال الاجتماع الخامس عشر، لافتة فى مستهل حديثها إلى الموقف الإجمالى للشكاوى الواردة للوحدة، حيث وصل إجمالى عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة من 16-6-2022 إلى 25-5-2023 إلى 2029 شكوى، وتم الانتهاء من بحث 1488 شكوى وإفادة المستثمرين بنتائج فحصها، ويجرى حاليا المتابعة فيما يخص 541 شكوى مع جهات الاختصاص.

وتناولت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الملفات والمشكلات التى تم بحثها اليوم فى الاجتماع، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى حلول لعدد من المشكلات فى قطاعات مختلفة تضم الصناعات الغذائية، والعقارات، والطاقة والمنتجات البترولية والكيماويات، وصناعة الزجاج، وصناعة الأصواف.

وأكد أعضاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، استمرار بذل كل الجهود الممكنة، من أجل تقديم مختلف التيسيرات التى تسهم فى التوصل إلى حلول للعراقيل أو التحديات التى تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم، أو توسعاتهم للاستثمار فى مصر، سعيا لتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار.