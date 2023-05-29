صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على سلامة واستقرار العراق

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة، اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا الدور البناء الذى يقوم به رئيس تيار الحكمة العراقى للحفاظ على الاستقرار والتوازن فى العراق.





وذكرت الصحيفة تحت عنوان السيسى يؤكد حرص مصر على سلامة واستقرار العراق أن ذلك التأكيد جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس الأحد رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، وتطرق اللقاء إلى استعراض المشهد السياسى العراقى، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتابعت الصحيفة أن رئيس تيار الحكمة العراقى أعرب عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذى يمثله الرئيس السيسى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسى لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكدا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وأعرب عن تقدير بلاده للجهد المصرى فى دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية فى المجالات كافة.

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