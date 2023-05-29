صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على سلامة واستقرار العراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 مايو 2023 11:28 صباحاً - وذكرت الصحيفة ـ تحت عنوان "السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة واستقرار العراق" ـ أن ذلك التأكيد جاء خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، وتطرق اللقاء إلى استعراض المشهد السياسي العراقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت الصحيفة أن رئيس تيار الحكمة العراقي أعرب عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكدا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وأعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة.