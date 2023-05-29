ضمن«حياة كريمة».. توقيع الكشف الطبى على 1573 حالة ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف إن مديرية الصحة نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية المسيد بمركز أهناسيا، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وتوفير العلاج مجانا لـ 1573 حالة، ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأضاف وكيل الوزارة فى بيان أن القافلة ضمت 8 عيادات فى مختلف التخصصات الطبية وذلك ضمن إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القافلة أصدرت 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 10 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج. وتابع أنه تم عقد ندوات توعوية للتثقيف الصحى استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية، فيما تم عمل فحوص الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

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