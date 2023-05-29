استرداد 1565 فدانا أملاك دولة فى مركز بنى مزار بالمنيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل جهودها فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.





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