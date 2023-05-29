مصر تبذل جهودا لفتح أسواق جديدة لتكنولوجيا المعلومات بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر فى السنغال خالد عارف، أهمية الجهود التى تبذلها الشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية لفتح أسواق جديدة لها فى الخارج، لاسيما فى القارة الإفريقية.





وأشار سفير مصر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، تعقيبا على المشاركة المصرية فى معرض (داكار) السنوى للتعليم الإلكترونى إلى اتساق مساعى هذه الشركات مع توجهات الدولة لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع البلدان الإفريقية، وكذلك مع مبادرة (GO TO Africa)، التى أطلقتها الغرفة المصرية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى يونيو الماضى.

وقال إن المشاركة المصرية فى هذا المعرض تعد فرصة جيدة؛ للتعرف على أحدث الاتجاهات فى مجال التعليم الإلكترونى، ولتعزيز الشراكة والتعاون مع العديد من الهيئات والشركات العالمية من أكثر من 20 دولة أجنبية مشاركة.

وكان السفير خالد عارف قد تفقد الجناح المصرى فى المعرض السنوى للتعليم (E-Learning Africa 2023)، الذى استضافته العاصمة داكار فى الفترة من 24 إلى 26 مايو الجارى، بمشاركة 12 من ممثلى الشركات المصرية ومجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ للتعرف على نشاط تلك الشركات وإطلاعها على الفرص المتاحة لها لدعم صادراتها إلى السنغال وجامبيا.

وتم تنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس السنغالى ماكى سال، بدعم من أربع وزارات وهى: التعليم الأساسى، التعليم العالى، التعليم المستقبلى والتدريب، والاقتصاد الرقمى .