الجيزة تزيل 42 حالة تعدٍ على حرم النيل والرى بالعياط ومنشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى استرداد اراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية.





وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لـ 42 حالة تعدى بمساحة 18 ألف م2 على أراضى زراعية وأملاك الدولة وحرم النيل بمراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات بمركز ومدينة العياط فى تنفيذ 35 قرار إزالة لمخالفات بإجمالى مساحة 16824 عبارة عن 21 قرار إزالة حرم الموارد المائية والرى باجمالى مساحة 1224 م2 إلى جانب إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة حرم نهر النيل بعدد 14 قرار إزالة بمساحة 15600م. كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية لـ 7 حالات بناء مخالف بمساحة 1282م وذلك بقرى أبو غالب ووردان وكفر حجازى والمنصورية وبرقاش عبارة عن إزالة غرف وحوائج وأسوار بالطوب الأبيض. وأكد أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدورى على الحالات التى تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

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