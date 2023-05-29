الثانوية العامة 2023- خبير تربوى: 12 سببا تجعل الامتحانات أسهل مما سبق

جدة - نرمين السيد - وعزا الخبير التربوى ماقاله إلى عدة أسباب كالتالى:

امتحانات الثانوية العامة هذا العام هى الأفضل

- حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على معالجة كافة السلبيات التى ظهرت مع بدء تطبيق النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة فى عام 2021، ليس هذا فقط بل ومعالجة السلبيات التى ظهرت هذا العام فى النماذج الاسترشادية والوعد بتلافيها فى امتحانات آخر العام.

- إدخال نسبة 15% من أسئلة المقال القصير فى الامتحانات بعد أن كانت 0% فى آخر عامين، مما يتيح للطالب تجميع وحصد درجات فى تلك الأسئلة على أن خطوات يقوم بها، بينما لا تسمح أسئلة الاختيار من متعدد بهذه الإمكانية، فالطالب إنا يحصل على الدرجة صفر أو الدرجة كاملة فى الإجابة على كل سؤال، مما يفسر انخفاض المجاميع بشدة آخر عامين.

- تصحيح الأسئلة المقالية من خلال اثنان من المصححين على الأقل مع احتساب الدرجة الأعلى لصالح الطالب فى الغالب.

- وضع الدرجة المخصصة لكل سؤال أمامه (فى ضوء اختلاف الدرجات من سؤال لآخر) مما يسمح للطالب معرفة الأسئلة التى تتطلب تفكيرا أعمق والأخرى الأقل عمقا ذات الدرجات الأقل، وتقدير درجاته بنفسه بشكل واضح عقب الامتحانات.

- الاستقرار على شكل الامتحانات منذ بداية العام وعدم إصدار أى قرارات فجائية أو صادمة تخص الامتحانات إلا لو كانت فى مصلحة الطالب، مما جعل الصورة واضحة أمام الطالب من بداية العام.

- الخبرة المتزايدة لدى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين فى التعامل مع أسئلة النظام الجديد.

- التدقيق اللغوى والعلمى فى صياغات الأسئلة بحيث لا يثير نفس السؤال تفسيرات مختلفة لدى الطلاب (وهذا كان خطأ) وحدث العام الماضى فى ضوء عدم الدقة اللغوية وعدم الدقة فى وضع علامات الترقيم فى بعض الأسئلة مثلما حدث فى امتحان الفلسفة أو علم النفس.

- مراجعة نماذج الإجابة من خلال لجنة منفصلة عن لجنة وضع الأسئلة مما يسمح باليقين من أن الإجابة الموضوعة هى الإجابة الصحيحة، بينما لم تتوفر تلك الإمكانية فى آخر عامين وكان واضعو الامتحانات هم من ينتقون الإجابة الصحيحة حسب وجهة نظرهم.

- البعد قدر الإمكان عن الأسئلة التى تقيس الآراء والأحكام الذاتية (والتى تختلف من طالب لآخر) والتركيز على الأسئلة التى تقيس الحقائق العلمية (التى لا يوجد فيها أى اختلاف).

- التأكيد على وجود إجابة واحدة صحيحة (حتى لو تشابهت البدائل وهذا أمر محمود) لكل سؤال، بينما كانت الأسئلة فى آخر عامين تحمل أكثر من بديل صحيح مما أضر بالعديد من الطلاب لاختيارهم إجابة قد تكون صحيحة ومع ذلك لم تكن هى الإجابة التى حددها واضعو الامتحانات.

- تأمين أوراق إجابة الطلاب باستخدام الباركود فضلا عن إلغاء لجان أولاد الأكابر.

- بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة الغش.

وفى النهاية أكد الدكتور تامر شوقى، إنه لا يتبقى إلا أن يبذل الطالب قصارى جهده ليحصد نتاج جهده طوال العام.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.