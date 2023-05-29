بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام الشهر المريمى وتذكار تأسيس كنيسة طنطا

جدة - نرمين السيد - تضمنت الذبيحة الإلهية أيضا الاحتفال بذكرى تأسيس الرعية، وتدشين مذبح جديد بالكنيسة، يحمل اسم السيدة العذراء، وذلك بمشاركة الأب الراعى، الأب صموئيل جرجس، والأب برنابا فانوس، راعى كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، والأب بولس عطية.



وألقى الأب البطريرك عظة الاحتفال، مؤكدا أهمية أن نكون شهودا للمسيح، فلم يفارقنا المسيح بالصعود، ولكنه اتحد بنا، كما قدم غبطته التهنئة للحاضرين، بمناسبة ذكرى تأسيس الكنيسة.