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جدة - نرمين السيد - تضمنت الذبيحة الإلهية أيضا الاحتفال بذكرى تأسيس الرعية، وتدشين مذبح جديد بالكنيسة، يحمل اسم السيدة العذراء، وذلك بمشاركة الأب الراعى، الأب صموئيل جرجس، والأب برنابا فانوس، راعى كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، والأب بولس عطية.
وألقى الأب البطريرك عظة الاحتفال، مؤكدا أهمية أن نكون شهودا للمسيح، فلم يفارقنا المسيح بالصعود، ولكنه اتحد بنا، كما قدم غبطته التهنئة للحاضرين، بمناسبة ذكرى تأسيس الكنيسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام الشهر المريمى وتذكار تأسيس كنيسة طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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