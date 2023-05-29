مدير المركز المسيحى الإسلامى: الخليقة تئن وتصرخ من فساد البيئة

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفى ومدير المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة كلمة ترحيب بالحضور بالنيابة عن المركز المسيحى الإسلامى والذى أشرف على تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة البيئة والأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية.





وقال رئيس الأساقفة الشرفى فى كلمته: "لقد خلق الله الإنسان وأوكل له عمارة الأرض والحفاظ على الخليقة الجميلة ولكن فشل الإنسان فى هذه الأمانة التى أوكلت إليه ولم يصونهاولذلك الخليقة الآن تئن وتصرخ وذلك يأتى فى أشكال متنوعة". واعتبر رئيس الأساقفة الشرفى: "أن المشكلات البيئية تتمثل فى الزلازل وتغير المناخ والسيول والمجاعات والجفاف، مضيفا نحن نجتمع لكى نعرف أخطاءنا فى عدم الحفاظ على البيئة وكيف نعود ونعتنى بالخليقة التى أعطاها لنا الله".

حضر المؤتمر الشيخ نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع وزارة البيئة بحضور سعادة السفير رؤوف سعد ممثلا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية وعضو مجلس أمناء المركز المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية، وبالشراكة مع بيت العائلة المصرية ممثلة فى الأنبا إرميا أمين عام بيت العائلة المصرية والشيخ أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة.

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