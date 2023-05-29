ضبط مركز طبى مخالف للنساء والتوليد tn منيا القمح (صور)

جدة - نرمين السيد - وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبى خاص مخالف للنساء والتوليد، يعمل بدون ترخيص، داخل شقة بالدور الثانى علوى بقرية الشلشلمون مركز منيا القمح، ويديره طبيب نساء وتوليد، بدون لافتات، ويقوم بإجراء ولادات قيصرية وطبيعية، ويتم إجراء العمليات داخل الشقة فى أوقات مختلفة، وغرفة العمليات غير مستوفاه للاشتراطات الصحية، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يتم تسليم النفايات لمسؤول النفايات، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم فى انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة،.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنحة بقسم شرطة منيا القمح، وجار استصدار قرار غلق للمركز الطبى.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشى الحملة، وجميع المشاركين فى هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.