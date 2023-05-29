اعتماد نتيجة إعدادية أسوان بنسبة نجاح 75.83%

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات، للعام الدراسى (2023/2022)، وبلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2% للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100% للمكفوفين، و61% للإعدادية المهنية.





وأوضح عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فى بيان اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و334 طالبا وطالبة، نجح منهم 20 ألفا و728 طالبا وطالبة.

وقال لطفى إن امتحانات الدور الثانى سيؤديها 6 آلاف و606 طلاب وطالبات، موضحا بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط: (http://isdt.aswan.gov.eg).

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