قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية الرياضية

جدة - نرمين السيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس العسكرية الرياضية بـ(المنيا- الإسماعيلية- الإسكندرية- مدينة المستقبل) التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى (2023 - 2024) طبقا لشروط القبول بكل مرحلة.





جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى، الذى أعلن خلاله اللواء أ.ح حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، أنه سيتم البدء فى سحب ملفات القبول من اليوم الاثنين وحتى ‏16 يوليو 2023، بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشاريين العسكريين بالمحافظات المختلفة. ويبدأ قبول الملفات بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة اعتبارا من 3 يونيو حتى 18 يوليو 2023.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة عند التقديم للمدارس العسكرية الرياضية، فقد تقرر أن يتم تقديم الأوراق على مرحلتين:

المرحلة الأولى: أوراق تقدم لمكتب التنسيق (أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى بالكمبيوتر وصورة منها- مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية- إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من اتحاد اللعبة- (8) صورة فوتوغرافية ملونة 4×6- (2) صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة /ولى الأمر- السجل التجارى والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة وصورة منها إن وجد- صحيفة الحالة الجنائية للوالد (ولى الأمر)- صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد - تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية- (2) وثيقة تعارف و(2) صورة شخصية ملونة للطالب).

وبالنسبة للمرحلة الثانية خاصة بأوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول (الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح للمرحلة الإعدادية والثانوية- شهادة الميلاد الأصلية- (12) صورة حديثة ملونة 4×6).

وعن الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية، تتضمن أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصريـة، وأن يكون من الذكور فقط من كافة المراحل الدراسية (إعدادى وثانوى) طبقا لشروط السن فى مختلف المراحل الدراسية والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم، وألا يكون الطالب قد فصل تأديبيا من أى مدرسة سابقة، وفى حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة شهر لإحضار استغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة، وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة (كشرط أساسى للقبول)، بالإضافة لحصول الطالب على بطولات على مستوى (منطقة- جمهورية) بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية (كشرط تفضيلى للقبول)، ولا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.

وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للدراسة بالمدارس العسكرية الرياضية، طبقا لأحدث النظم العلمية، ووفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للطلبة أثناء فترة الاستذكار الليلى، كما توفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمجان أثناء (التدريب- البطولات- الإجازات)، بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقا للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى، وكذلك توفير الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين من الدول المتقدمة فى مجال الرياضة ومجالات (علم النفس الرياضي– التغذية– المكملات الغذائية– الإعداد البدني– القياسات الفسيولوجية والجسمانية) للمساهمة فى النهوض بمستوى طلبة ولاعبى المدارس العسكرية الرياضية تحت إشراف ضباط متخصصين.

كما تساهم المدارس العسكرية الرياضية فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى طبقا لقوانين وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إقامة معسكرات تدريب رياضية داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضى للطلبة، فضلا عن تقديم الحافز المادى والمعنوى لهم عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للانضمام للمنتخبات القومية.

ويخضع الطلبة لإشراف ورعاية طبية دقيقة وبالمجان بمستشفيات القوات المسلحة.

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية لـ14 لعبة، من خلال الألعاب التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية، وتضم ألعاب (رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والسباحة والجودو والجمباز والسلاح والدراجات والكاراتية والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون).

وتم وضع مصر على الخريطة الأوليمبية من خلال تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة 23 ميدالية أوليمبية من إجمالى 45 ميدالية بنسبة 51% من الميداليات التى حققتها البعثات المصرية فى الدورات الأوليمبية، منذ بدء مشروع البطل الأوليمبى بالقوات المسلحة عام 2005، فضلا عن تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة على كل المستويات.