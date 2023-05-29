قائد القوات البحرية يرفع علم مصر على الفرقاطة «القهار» طراز «MEKO- A200»

جدة - نرمين السيد - رفع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة "القهار" والتى تعد الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر والمانيا وذلك خلال إحتفالية أقيمت بمدينة (Bremerhaven) الألمانية.





جاء ذك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصرى بألمانيا والملحق العسكرى المصرى بألمانيا وعدد من ممثلى الشركة الالمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة "القهار".

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبدالفتاح السيـسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الألمانية وشركة (TKMS)، معربا عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية والذى يأتى فى إطار خطة التطوير والتحديث التى يشهدها الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والإستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الإقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.



ويأتى ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز (MEKO-A200) التى تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

وتمتاز الفرقاطة "القهار" متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصـرى.

جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تمتلك عنصر بشرى يتميز بالإحترافية فى تنفيذ المهام مما أهله الى إستيعاب القدرة القتالية ومنظومة العمل الفنية للفرقاطة الجديدة فى زمن قياسى ووفقا للبرامج المخططة مع الجانب الألمانى.