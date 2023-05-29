وزير الخارجية يتوجه إلى المجر

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن السفير سامح شكرى من المقرر أن يلتقى خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر، وسيجرى مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفى مشترك.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تلك الزيارة تأتى فى إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، والتى كان أبرزها مؤخرا استقبال رئيس الجمهورية لرئيس وزراء المجر بالقاهرة فى فبراير ومارس الماضيين، والتى شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.
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