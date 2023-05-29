50 سفارة نموذجية.. العاصمة الإدارية تواصل العمل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية وتواصل العمل على إنهاء مبانى السفارات بالعاصمة. والحى الدبلوماسى مصمم وفق أحدث المعايير العالمية فى التشييد والبناء ويقع ضمن نطاق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

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