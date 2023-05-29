بابا الفاتيكان يستضيف أمين عام رابطة العالم الإسلامي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 مايو 2023 03:30 مساءً - استضاف بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، في مقره السكني بسانتا مارتا، معاليَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في لقاءٍ استثنائيٍّ يعكس مستوى الحفاوة والتقدير الكبير للحراك الدولي المؤثر، الذي تضطلع به رابطة العالم الإسلامي في تعزيز أواصر الحوار الفاعل، والتفاهم الشفاف والأمثل، والتعاون الإيجابي بين أتباع الأديان والثقافات، جاء هذا اللقاء الخاص بعد لقاءٍ سابق في مكتب البابا.

وجرى- خلال هذا اللقاء الذي جمع معالي الأمين العام الدكتور العيسى، وبابا الفاتيكان، في منزله الخاص، تبادلُ الأحاديث الودية ووجهات النظر حول قضايا عدةٍ على الساحة الدولية، ولا سيما الموضوعات ذات الصلة بالقيم المشتركة وتشييد الجسور بين الحضارات، وكذا سبل مواجهة نزعات التطرف الديني والفكري، أياً كانت هوياتها وذرائعها، ومن ذلك كافة أساليب الكراهية والعنصرية والتهميش والإقصاء.