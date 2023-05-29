وزير التعليم يشدد على تحقيق الانضباط والنظام بامتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدى "715432" طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية بنوعيه: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى فى "114" مادة بعدد "2524" لجنة.





وحرص الوزير على التواصل مع مديرى المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، موجها بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان سير الامتحان. وأكد الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجها الشكر لجميع الجهات المشاركة فى أعمال الامتحانات. كما أكد على توفير كافة السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين فى أعمال الامتحانات. وشدد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها. كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بأى محاولات للغش التقليدى أو الغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.

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