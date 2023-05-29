رئيس الوزراء يناقش مقترحات دعم نشاط تصدير العقار

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على ما يحظى به القطاع العقارى من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبى مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الاثنين لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى، ورنا بدوى وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وأيمن صبرى رئيس مجلس إدارة شركة أصول للضمان العقارى، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقارى دفعا لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى.

وأكد اهتمام الحكومة بهذا الملف والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذى عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقارى المحلى، موضحا أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، وتم شرح ملخص بشأن المبادرة.

ولفت سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة فى البورصة المصرية والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثمارى إيجابى، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة فى إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقارى.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بأن يتم عقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين ومسئولى البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية لبحث تفاصيل المبادرة.