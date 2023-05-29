حياة كريمة ترعى موهبة طالب فى الرسم وتشكيل المنحوتات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت "حياة كريمة" إن الطالب جورج لديه موهبة الرسم وتشكيل المنحوتات الفنية، وقد تم استقباله بهف تنمية موهبته. يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تغيير واقع 60 مليون مصرى، خصوصا فى القرى، وتحظى بإشادات واسعة من قبل المواطنين.

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