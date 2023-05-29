الأرصاد: طقس الثلاثاء حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 34 20

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 19

دمياط 29 20

بورسعيد 28 20

الإسماعيلية 33 21

السويس 33 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 34 21

نخل 30 14

كاترين 27 12

الطور 34 22

طابا 29 20

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 19

مطروح 26 18

السلوم 26 18

سيوة 30 18

رأس غارب 35 23

الغردقة 35 24

سفاجا 34 23

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 33 22

بنى سويف 34 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 37 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادى الجديد 35 25

أبوسمبل 36 25