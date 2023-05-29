توريد 538 ألفا و510 أطنان من القمح لمواقع التخزين بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان - جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة تتولى وزن الأقماح لتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.

ووجه المحافظ بتسهيل دخول وخروج السيارات من وإلى الصوامع والشون المحددة، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه تم إعداد مجموعة من الضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة حيث تقرر استلام القمح بالصوامع والشون الأسمنتية والتأكد من خلو المواقع التخزينية من أى اقماح قديمة وتطهير الصوامع والشون وتزويدها بوسائل الحماية المدنية.