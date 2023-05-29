تنظيم أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - تحتفل وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمى للدراجات من خلال إقامة أكبر ماراثون للدراجات الهوائية يوم الأربعاء المقبل ينطلق من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجها إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورا ببعض معالم العاصمة.





ويشهد الماراثون وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وعدد من الوزراء وقيادات الوزارة ومن المتوقع مشاركة آلاف الشباب والفتيات ولفيف من الرياضيين. ويتوجه الدكتور أشرف صبحى بالدعوة إلى الشباب والفتيات للمشاركة فى الماراثون الرياضى من خلال التواجد بدراجاتهم أمام مسجد آل رشدان بصلاح سالم حيث التوجه بوسائل انتقالات توفرها الوزراة إلى نقطة انطلاق الماراثون بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتى الماراثون ضمن حزمة الماراثونات والأحداث الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

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