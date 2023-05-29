وزير الصحة: إدراج تخصص زمالة «القبالة» ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، «فريدريكا ماير»، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبان، اليوم الإثنين، على هامش مشاركة الوزير فى المنتدى الإقليمى للقبالة، الذى يعقد فى الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجارى، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تبادلا الرؤى والأفكار، حول محاور المؤتمر الدولى للصحة والسكان، المقرر إقامته فى شهر سبتمبر 2023، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتابع «عبدالغفار»، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ما تم إنجازه، فى مشروع دعم سياسات القطاع الصحى، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى، والذى يستهدف دعم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحى، بما يضمن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الاجتماع تناول مناقشة وضع القابلات بمصر، والخطط المستقبلية الخاصة بهم، فضلا عن مناقشة المستجدات التى تتخذها الوزارة، فيما يخص الارتقاء بمهنة القبالة، ومن بينها تشكيل اللجنة العليا للقبالة، التى تستهدف تحديث ومتابعة المهام الوظيفية للقابلات، من أجل تخفيض معدلات الولادات القيصرية -غير الضرورية- ورفع معدلات الولادات الطبيعية، وذلك لكل فئات التمريض المرخص لهن بمزاولة «القبالة».

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة القابلات ضمن منظومة العمل، من خلال توفير وتحديث التدريبات المختلفة للقابلات فى كافة محافظات الجمهورية، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وأوضح أنه أدرج تخصص زمالة القبالة، ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية، فضلا عن إدراج دبلوم القبالة ضمن تخصصات البورد العربى، وإدراج تخصصات القبالة للماجيستير والدكتوراه فى الجامعات المصرية.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن الاجتماع تناول استعراض نتائج التعاون بين الوزارة والمجلس القومى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يخص استخدام التسويق الاجتماعى للصحة الإنجابية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى ذات السياق، لرفع الوعى المجتمعى تجاه الصحة الإنجابية، بما يضمن استكمال ما تقوم به وزارة الصحة من مجهودات لتوفير وسائل تنظيم الأسرة خاصة فى المناطق النائية والمحرومة.