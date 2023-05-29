حياة كريمة تتبنى موهبة جورج ألبرت نحات تمثال المرأة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، رعاية وتبنى موهبة الشاب جورج ألبرت، من محافظة المنيا، نحات تمثال المرأة الإفريقية، وذلك ضمن خطة المؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة فى جميع محافظات الجمهورية، وتأكيدا منها على تقديم حميع أشكال الدعم للمواهب الفنية من أجل تطوير موهبتهم وثقل خبراتهم.





وأكدت المؤسسة، مساعدة جورج، على استكمال تعليمه لتطوير مهاراته وموهبته، ودعمها لجميع مشروعاته الفنية المستقبلية. يأتى ذلك إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعى والتنموى ورعايتها للمواهب الفنية فى جميع محافظات مصر، وسعيا منها لتعزيز الاستفادة من هذه المواهب بما يساهم فى المجتمع. وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شابة رائدة فى العمل التنموى، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير جميع سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم.

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