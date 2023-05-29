محافظ الدقهلية يشيد بدور جامعة المنصورة في تنفيذ المشروعات التنموية

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بدور جامعة المنصورة، باعتبارها بيت خبرة عريق يساهم أساتذتها وعلمائها مع الجهاز التنفيذى فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.





جاء ذلك خلال كلمة المحافظ ضمن مشاركته فى بداية اجتماع مجلس جامعة المنصورة الذى عقد بمقر الجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونواب وعمداء الكليات الجامعية، وفق بيان صادر عن الجامعة اليوم الإثنين.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للجامعة والقائمين عليها لتقديم الدعم العلمى والأكاديمى فى تنفيذ مشروعات " حياة كريمة " بقرى شربين والعديد من المشروعات فى المجالات المختلفة منها الخدمات المرورية والدراسات للمشروعات الخدمية مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجانب الخدمات الطبية والعلاجية الصحية والبيطرية من خلال القوافل المشتركة لخدمة أهالينا فى الريف.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم الدعم الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

من جانبه، أشار رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر إلى أن الجامعة ستقدم الدعم المعنوى واللوجستى الكامل لمحافظة الدقهلية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية لأن الجامعة شريك أساسى مع المحافظة.