الزراعة: الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف بـ115 مليون دولار خلال أسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 مايو 2023 06:30 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي .

وأضاف "القصير"، أنه خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 10 ملايين دولار.

أوضح أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 مايو2023) 5.2 مليون طن منها 3.9 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار.