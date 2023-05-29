رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى بمطار القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولى، الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذى يزور مصر على رأس وفد رسمى رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطنى، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.





وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطينى، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطينى. ومن المقرر أن يعقد مدبولى وأشتية جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوزراء من الجانبين المصرى والفلسطينى، لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية.

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