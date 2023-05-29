جامعة جنوب الوادى: التحول الرقمى أصبح من متطلبات العصر

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس الجامعة - فى بيان اليوم الإثنين - باستمرار مركز التحول الرقمى فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى من داخل الجامعة، وكذا الراغبين فى الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الصبور مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادى إن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وبما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى.
وأوضح أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد "112" متدربًا من الباحثين "دبلوم- ماجستير- دكتوراه " وذلك ضمن المجموعة رقم "111" بالإضافة إلى عدد "12" من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ضمن المجموعة رقم "112"، وذلك بعد التدريب على برامج التحول الرقمى المستوى المحدَّث من قِبل المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف أنه شارك فى إجراء الاختبارات الإلكترونية الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بالمركز، والدكتور الأمير حسين منسق التدريب بالمركز.
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