انطلاق الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التصديقية لمنظمة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية الدائم على مد جسور التواصل لتحقيق الاندماج الإقليمى والتكامل مع دول القارة الإفريقية، وتماشيا مع إستراتيجية وزارة الطيران المدنى القائمة على تعزيز التعاون وتوحيد الدور المشترك مع الأشقاء الأفارقة من أجل الوصول لأعلى معدلات النمو والتطوير فى مجال النقل الجوى داخل القارة السمراء.

هذا وقد أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، عن تقديره وترحيبه بضيوف مصر المشاركين من الدول الأعضاء بالكوميسا، مشيرًا أن ورشة العمل هذه تأتى تقديرا لدور مصر المحورى والرئاسى لانعقاد المنظمة فى دورتها الحالية ومشيدًا بالتنسيق الفعال بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة الكوميسا والذى يعزز جهود التعاون فى مجال الطيران مع مختلف دول العالم بصفة عامة والأشقاء الأفارقة بصفة خاصة.

ومن جانبه قدم أديكينى أولوينجى مدير عام النقل الجوى ورئيس الوفد المشارك فى الكوميسا الشكر والتقدير للدولة المصرية على جهودها الفعالة فى تسهيل إجراءات وصول المشاركين من الدول الأعضاء وتقديم كافة سبل الدعم لهم كونها الدولة المضيفة لورشة العمل واصفا إياها بأم الدنيا ومهد الحضارات وبلد العراقة والتاريخ، مشيرًا إلى ما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال منذ وصوله على أرضها، موجها الشكر لسلطة الطيران المدنى المصرى برئاسة الطيار عمرو الشرقاوى، معربًا عن تقديره لفريق العمل المشترك من وزارة الطيران المدنى وسكرتارية المنظمة ومسئولى التنسيق على حسن التنظيم والإعداد لعقد هذه الورشة.

وأضاف أولوينجى، أن جلسات العمل تهدف إلى مناقشة العديد من الموضوعات الهامة من بينها سبل المساهمة فى دعم وتطوير قطاع النقل الجوى والعمل على تفعيل سوق العمل الإفريقى الموحد وتحقيق الأجندة الأفريقية 2063، وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لقطاع الطيران المدنى فى شرق وجنوب أفريقيا والمحيط الهندى وتحسين كفاءة الملاحة الجوية وفقًا للوائح وتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" من خلال إدارة الحركة الجوية وعمليات المجال الجوى بكفاءة عالية.

وفى نفس السياق، أشار الطيار إلياس صادق مستشار وزير الطيران المدنى لشئون النقل الجوى فى كلمته التى ألقاها أمام السادة الضيوف المشاركين إلى أن هذه الجلسات ستوفر منتدى فعال للدول الأعضاء للنظر فى الإطار المؤسسى الإقليمى المقترح واستعراض كافة التحديات المرتبطة بالنقل الجوى موضحًا أن القارة الإفريقية تعد موطنًا لما يقرب من 28 ٪ من دول العالم وهو يمثل فرصة سوقية ضخمة للنقل الجوى داخل إفريقيا ومع ذلك تشكل الحركة الجوية 2.1٪ من إجمالى الحركة الجوية العالمية، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك الذى يسهم فى خلق مناخ فعال بالقارة السمراء ويعزز جهودها فى مواصلة متابعة تنفيذ سوق النقل الجوى الإفريقى الموحد "SAATM" - كونه أحد المشاريع الرئيسية لجدول أعمال الاتحاد الإفريقى، والذى يهدف توطيد الاتصال داخل المنطقة بين المدن الرئيسية فى البلدان الإفريقية وضمان توافرها وخلق سوق نقل جوى موحد فى إفريقيا، حيث وقعت ست وثلاثون "36" دولة عضو فى الاتحاد الإفريقى على الالتزام الرسمى لدعم التشغيل الكامل وهو يشكل 89 % من الحركة الجوية داخل إفريقيا وتقوم الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بتوطينها.

جدير بالذكر أن منظمة الكوميسا: تتكون من 21 دولة إفريقية وهم "مصر، جيبوتى، كينيا مدغشقر مالاوى موريشيوس، السودان زامبيا، زيمبابوى، رواندا، بورندى، ليبيا جزر القمر، إريتريا، إثيوبيا الصومال، تونس، المحيط الهندى، سيشل إسواتينى، جمهورية الكونغو الديمقراطية".